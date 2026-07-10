Abate: "Facile scegliere il Torino, voglio una squadra coraggiosa"

"E' stato semplice accettare il Toro, c'è una maglia che pesa e la gente vive con passione: ho bisogno di sentire l'ambiente e che i tifosi si rappresentino in noi, mi riconosco in questi valori". Così il nuovo allenatore granata, Ignazio Abate, si presenta in conferenza stampa. "Il Toro da fuori è visto come tanta roba, qui si vede sempre il bicchiere mezzo vuoto - aggiunge il tecnico - ma ci vuole energia e positività: ad oggi non abbiamo obiettivi in testa e io non vendo fumo, la priorità assoluta è creare fondamenta forti". Sul mercato: "Non bisogna avere fretta o prendere tanto per prendere, ho fiducia nel direttore Petrachi" la risposta di Abate.