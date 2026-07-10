Real Madrid, Mourinho già al lavoro: nel suo staff anche Khedira

"Andiamo!", ha scritto José Mourinho su Instagram all'inizio del suo nuovo capitolo al Real Madrid. L'allenatore portoghese ha pubblicato una foto sui social dal centro sportivo di Valdebebas, con indosso lo stemma del Real Madrid. Il messaggio è chiaro: lo Special One è già al lavoro nonostante il ritiro inizi ufficialmente il 13 luglio. Questo il comunicato sul sito dei blancos: "Il nostro nuovo allenatore ha incontrato il suo staff per iniziare la preparazione in vista della stagione 2026/27. Questo lunedì la squadra darà il via alla preparazione pre-campionato con le visite mediche".
Mourinho ha già preso posto nel suo ufficio e sta procedendo con la pianificazione insieme al suo nuovo staff tecnico. Josè arriva con uno staff di fiducia e una new entry: João Tralhão come vice allenatore, António Dias responsabile della condizione fisica, Pedro Machado, analista Roberto Merella e Nuno Santos con i preparatori dei portieri. Anche l'ex giocatore Sami Khedira si unisce alla squadra, aggiungendo un volto familiare al roster del Real Madrid. Il club ha pubblicato diverse foto del nuovo staff tecnico dopo che lo stesso Mourinho le ha annunciate sui social.