Real Madrid, Mourinho già al lavoro: nel suo staff anche Khedira

Mourinho ha già preso posto nel suo ufficio e sta procedendo con la pianificazione insieme al suo nuovo staff tecnico. Josè arriva con uno staff di fiducia e una new entry: João Tralhão come vice allenatore, António Dias responsabile della condizione fisica, Pedro Machado, analista Roberto Merella e Nuno Santos con i preparatori dei portieri. Anche l'ex giocatore Sami Khedira si unisce alla squadra, aggiungendo un volto familiare al roster del Real Madrid. Il club ha pubblicato diverse foto del nuovo staff tecnico dopo che lo stesso Mourinho le ha annunciate sui social.