L'infortunio

Milan, tegola Pulisic: infortunato, rischia fino a un mese e mezzo di stop

L'attaccante dei rossoneri aveva affermato dopo l'ultimo match di Coppa del mondo di essersi fatto male e di avere bisogno di un periodo per recuperare pienamente

09 Lug 2026 - 16:56
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Brutte notizie per il Milan che dovrà fare a meno di Christian Pulisic per 3/6 settimane. Il giocatore, infortunatosi nel match contro il Belgio ai Mondiali, ha rimediato - secondo quanto si apprende - una microfrattura del perone con edema osseo. Rubén Amorim non potrà quindi vederlo all'opera in queste prime settimane di preparazione della stagione.

Le parole

 L'attaccante statunitense aveva affermato nel post partita dopo il decisivo match contro i belgi: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Vabbè, pazienza. Ho tempo per riposare. È solo un modo sfortunato di finire il Mondiale. Quest'estate mi sentivo davvero bene e pensavo di essere al top della forma. Sono deluso. Non ho avuto i momenti che speravo di avere. Sono deluso da me stesso, ovviamente, ma cercherò di rimanere positivo. Ho fatto molte cose buone e anche la squadra ha fatto lo stesso. Ora voglio passare un po' di tempo con la famiglia e dimenticare per un po' la partita, ovviamente, e cercare di riposarmi un po'. Torneremo tra qualche settimana per la preparazione pre-campionato e con la nazionale, senza dubbio. C'è ancora molto che vogliamo realizzare".

Problema per Amorim

 Ruben Amorim nella sua conferenza di presentazione aveva parlato benissimo di Pulisic, affermando di ritenerlo centrale nel proprio progetto di gioco in quanto giocatore universale che sa fare tutto: "Si è fatto male ai Mondiali, bisognerà capire. Ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia, con le squadre che si difendono bene: può fare la differenza con la D maiuscola. Ho le idee chiare su come voglio veder giocare Pulisic. Con il piede destro sul lato sinistro, ma anche sull'altro lato. Anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. È benvoluto nel club, c'è tutto il team dietro per sfruttarlo al massimo. Per noi è molto importante. Ho detto che non volevo parlare dei singoli ma vedete che ogni tanto ci casco".

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