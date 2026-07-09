Milan, tegola Pulisic: infortunato, rischia fino a un mese e mezzo di stop

L'attaccante statunitense aveva affermato nel post partita dopo il decisivo match contro i belgi: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Vabbè, pazienza. Ho tempo per riposare. È solo un modo sfortunato di finire il Mondiale. Quest'estate mi sentivo davvero bene e pensavo di essere al top della forma. Sono deluso. Non ho avuto i momenti che speravo di avere. Sono deluso da me stesso, ovviamente, ma cercherò di rimanere positivo. Ho fatto molte cose buone e anche la squadra ha fatto lo stesso. Ora voglio passare un po' di tempo con la famiglia e dimenticare per un po' la partita, ovviamente, e cercare di riposarmi un po'. Torneremo tra qualche settimana per la preparazione pre-campionato e con la nazionale, senza dubbio. C'è ancora molto che vogliamo realizzare".