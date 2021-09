Milan, Pioli: "Rosa top, presto arriveranno tutti e saremo ancora più forti"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo la vittoria col Venezia: "La società mi ha messo a disposizione una rosa importante"

Dopo la vittoria col Venezia, Pioli è soddisfatto del suo Milan. "Abbiamo giocato una settimana molto impegnativa di testa e di gambe - ha spiegato il tecnico del Milan -. Col Venezia prestazione da squadra vera, anche nel primo tempo". "Non avevo bisogno della prestazione di stasera per capire di avere una rosa importante - ha aggiunto -. Peccato non avere tutti. Presto ci saremo tutti e saremo ancora più forti". Getty Images

"Ibra e Giroud? Stanno meglio, speriamo di averli a disposizione presto. Hanno qualità, spessore e personalità. Non so se saranno pronti per sabato, vediamo".

Poi qualche considerazione sui singoli. "Credetemi che la cosa più bella è stato ritrovare i giocatori in estate notevolmente migliorati e convinti, Rafa Leao è uno di quelli - ha spiegato il tecnico del Milan -. Il lavoro fatto l’anno scorso ha dato i suoi frutti". "Parliamo di ragazzi di 20 anni, è normale che in un campionato così difficili ci siano state difficoltà - ha aggiunto -. È stato bello ritrovare Leao, Diaz e Tonali così migliorati e più forti". "Leao è un giocatore che ci può far vincere qualsiasi partita, ci aspettiamo tanto da lui - ha continuato -. Può saltare chiunque, è un grande vantaggio per la nostra fase offensiva".

"Parlo sempre tanto con i miei giocatori, il rapporto si crea col quotidiano - ha precisato Pioli parlando poi di Tonali -. Parliamo soprattutto di calcio, Sandro ha sempre lavorato bene e tanto. Ora finalmente sta mettendo in mostra i suoi mezzi fantastici, è un centrocampista completo. Deve sapere che questo è un punto di partenza e non di arriva, ci saranno ancora tante piccole tappe da superare".

Quanto alla lotta per lo scudetto, Pioli ha le idee chiare. "C’è qualche squadra più esperta di noi, non abbiamo in rosa giocatori che hanno vinto tanto - ha spiegato -. La società mi ha messo a disposizione una rosa molto forte e completa". "Siamo profondi, adesso giochiamo a Spezia, poi Atletico e poi Atalanta - ha proseguito -. La rosa deve essere così, ho tanti titolari. Mi piace sentire che i miei giocatori vogliono vincere, siamo il Milan e dobbiamo provare vincere. Poi se ci sono squadre più forti lo vedremo sul campo". "Dobbiamo continuare a dimostrare che siamo una squadra forte che se la può giocare. Tutti hanno voglia di vincere, la differenza la fa chi si prepara al meglio per vincere - ha concluso -. Se i miei giocatori pensano di poter vincere lo scudetto allora che facciano uno sforzo enorme, solo così si può vincere".