Milan, Pioli: "Giroud sa come si vince. Inter ancora favorita perché..."

QUI MILAN

L'allenatore rossonero: "A questo punto del campionato non ci dovrebbero essere recuperi ancora da fare"

Pioli sorride, ma sa che la strada per lo scudetto è ancora molto lunga. L'allenatore del Milan dopo la vittoria contro il Napoli mantiene i piedi per terra e "ammonisce" la Lega: "L'Inter è ancora la favorita, mi dispiace ci siano ancora dei recuperi. Sarebbe più corretto a questo punto della stagione avere lo stesso numero di partite". I nerazzurri, infatti, hanno ancora una gara in meno e devo recuperare la sfida contro il Bologna.

Al Maradona Giroud è stato ancora decisivo, come nel derby: "È un giocatore di spessore, un giocatore che sa come si vince. In estate con una videochiamata abbiamo capito subito il suo valore: ha personalità e carisma". Applausi per tutti i giocatori: "Tre punti importanti, abbiamo battuto una squadra forte. I ragazzi hanno giocato bene e siamo stati premiati dal risultato. È stata una partita difficile, Kalulu ha fatto molto bene contro Osimhen. Dobbiamo continuare a migliorare, c'è ancora tanto da fare: il nostro percorso non cambia. Partita vinta a centrocampo? Abbiamo schierato un centrocampo di forza e di qualità".

Sguardo al futuro prossimo: "Ora ci sono due partite importanti e poi cercheremo di recuperare un po' di energie con la sosta. Dobbiamo migliorare contro le squadre che stanno nelle retrovie: non nominerei la partita con lo Spezia, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma speriamo di aver imparato la lezione. Ora sarà importante l'atteggiamento e la qualità".