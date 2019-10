Milan, Pioli: "Errori troppo importanti, non possiamo prendere un gol così"

C'è delusione, tanta, in casa Milan dopo la sconfitta contro la Roma. Sconforto per Pioli: "Mi aspettavo di più. credo che ci abbiamo messo molto del nostro per non vincere col Lecce e per perdere oggi. Abbiamo commesso errori troppo importanti per la squadra che siamo". Il tecnico rossonero bacchetta: "Palle perse? Sono stati gli errori più evidenti che abbiamo fatto. Sapevamo che la Roma non ci avrebbe messo pressione sui passaggi ma li abbiamo sbagliati. Rispetto a domenica abbiamo fatto un passo indietro, dovevamo fare meglio".