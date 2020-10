Milan, Pioli: "C'è il rimpianto di non aver vinto, ma abbiamo alzato la qualità"

QUI MILAN

Tre volte in vantaggio e altrettanto rimontato. Il Milan di Pioli ha pareggiato 3-3 con la Roma: "Sono soddisfatto della prestazione e non guardiamo la classifica - ha commentato il tecnico rossonero -, ma ovviamente non eravamo contenti del risultato finale perché siamo stati tre volte avanti. C'è il rimpianto di non aver vinto, ma ci abbiamo provato fino alla fine. E' stata un'ottima prestazione e di livello contro una squadra molto forte. Purtroppo sulle palle inattive abbiamo pagato qualcosa, pur essendo stati pericolosi anche noi. Loro le hanno sfruttate meglio. Siamo consapevoli che questa è la strada giusta".

Sul risultato ha pesato anche l'errore di Tatarusanu: "Fanno parte del gioco queste cose - ha commentato Pioli -, ma è un portiere forte che ci sta abbia pagato qualcosa al debutto dopo tanto tempo. Sono soddisfatto della prestazione della squadra, attenta e generosa. Abbiamo fatto la partita contro una squadra forte e analizzeremo quello che abbiamo fatto contro la Roma". Sui rigori dubbi e il mancato intervento del Var: "Non voglio commentare" - ha chiuso Pioli.

Il Milan ha confermato qualità nella prestazioni con aggressività offensiva, ma con qualche sbilanciamento di troppo: "Avremmo potuto gestire meglio la palla mentre a volte abbiamo forzato un po' troppo la verticalità. In alcune scelte siamo stati poco lucidi, potevamo attaccare meglio. Abbiamo cercato di essere sempre pericolosi però e potevamo fare più gol. Noi stiamo crescendo e avrò bisogno di tutti i miei ragazzi in questa stagione, in tutte le competizioni".

Ancora protagonisti Leao e Saelemaekers: "Rafael sa cosa mi aspetto da lui e sono molto contento della sua prestazione perché ha fatto bene tutto quello che deve fare, nelle due fasi. Ha grandi mezzi e deve insistere perché è molto giovane e forte. Anche Saelemaekers è molto forte, ma tutti stanno facendo bene. Abbiamo alzato il livello in tutti i ruoli, alzando la competitività anche in allenamento". Sulle positività al Covid riscontrate: "Ci rimane un po' di preoccupazione, non siamo esenti da quello che sta succedendo. Stiamo attenti e la società ci sta dando una grossa mano, ma sono convinto che si debba continuare a giocare anche per dare un po' di svago ai tifosi".