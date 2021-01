Milan, Pioli: "Bella risposta in campo, non sono sorpreso della prestazione"

QUI MILAN

Nonostante l'emergenza il Milan ha battuto il Torino consolidando la vetta della Serie A con una partita solida: "Non sono sorpreso della prestazione - ha commentato a caldo Stefano Pioli -, ho visto dai ragazzi la risposta che mi aspettavo e sono molto soddisfatto". Ancora in gol Leao: "Ha messo intensità e qualità, ma può ancora crescere e fare meglio. Spiace non averlo la prossima gara perché non meritava il giallo". Getty Images

I rossoneri erano chiamati a rispondere sul campo alla prima sconfitta in campionato e la prova è stata superata: "La squadra è giovane, ma forte e abbiamo giocato un primo tempo di altissimo livello. Nel secondo poi è stato normale soffrire un po', ma sono molto soddisfatto della prestazione e non mi aspettavo niente di diverso".

Oltre a Leao, in gol anche Kessie: "Sta diventando un giocatore che fa bene tutte le fasi di gioco e ci dà tante cose in campo. La sua è una crescita netta e continua, è un punto di forza della squadra anche per la sua mentalità molto positiva. I suoi comportamenti sono importanti per una squadra giovane come la nostra".

Rafael Leao si è preso un giallo per simulazione che gli costerà la squalifica contro il Cagliari: "Dispiace perché non era una simulazione, non si è mai vista un'ammonizione così. Sta diventando un giocatore completo che può crescere ancora molto. In attacco però abbiamo diverse soluzioni, Calhanoglu e Diaz ci danno grandi possibilità di cambiare pelle". In campo si è rivisto Ibrahimovic per qualche minuto: "La programmazione era chiara, ha superato il provino di ieri e quindi sapeva di essere a disposizione per qualche minuto. Ora deve ritrovare una buona condizione e capiremo come gestirlo, ma lui è molto collaborativo".

Il calendario domenica mette di fronte la seconda e la terza, Inter contro Roma all'Olimpico: "La guarderò perché mi piacciono le belle sfide - ha concluso Pioli -, ma non è il momento di guardare la classifica".