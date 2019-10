Milan, Pioli è a un passo dal sì

Stefano Pioli è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Milan. In mattinata è previsto un incontro in cui Zvominir Boban e Paolo Maldini illustreranno il progetto rossonero al tecnico ex Fiorentina e l'affare non sembra essere in discussione. Accordo di massima per un contratto di due anni da 1,5 milioni di euro. Nelle stesse ore è atteso anche il comunicato ufficiale dell'esonero di Marco Giampaolo.

Alcuni contatti tra la dirigenza rossonera e Pioli ci sono già stati ieri sera dopo che la pista che portava a Luciano Spalletti è definitivamente tramontata. Questione di soldi, tanti, e della volontà dell'Inter di non riconoscergli una ricca buonuscita. Così Maldini e Boban hanno ottenuto l'ok di Elliott per trattare con l'ex allenatore di Fiorentina e Inter. Un'operazione sicuramente meno costosa, un profilo che sembra adatto al progetto anche se non sembra convincere i tifosi. Il suo credo è il 4-3-3 e nella sua testa c'è il rilancio di Suso e Calhanoglu. Pioli ha una missione importante: portare i rossoneri in alto in classifica.