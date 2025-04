Milan-Paratici, il punto della situazione: trattativa, regolamento e rischi

I RISCHI PER IL MILAN

Se Fabio Paratici non rispettasse le norme imposte dal regolamento per la sua inibizione, si aprirebbe un nuovo procedimento a suo carico e potrebbe rischiare un'altra squalifica. Le conseguenze però non ricadrebbero solo sul dirigente, ma anche sul club che lo ha ingaggiato e sulle persone coinvolte nell'eventuale violazione del regolamento. Nel dettaglio, dunque, il Milan dovrebbe rispondere per responsabilità oggettiva di un suo tesserato e anche gli agenti entrati in contatto col ds prima dell'11 luglio potrebbero essere sottoposti a un procedimento.