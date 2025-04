Milan, Furlani sull'arrivo di Paratici: "Non ci sono accordi, avremo un ds tradizionale. Ibra? Resterà, i ruoli sono chiari"

Il Milan si sta giocando l'ultimo obiettivo rimasto in stagione, la Coppa Italia, ma per arrivare in finale c'è l'Inter da superare nel derby numero quattro e cinque della stagione. La società rossonera però è consapevole di essere nel mezzo di un'annata deludente e sta già lavorando per il futuro dove dei cambiamenti a livello strutturale sono previsti, a partire dalla nomina del nuovo ds. Il candidato numero uno al ruolo è Fabio Paratici, ma sull'argomento l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani non si è sbilanciato: "Non abbiamo accordi con nessuno e non voglio commentare le indiscrezioni su ruoli o soggetti - ha commentato a Mediaset prima della partita -. Sicuramente vogliamo dei miglioramenti perché non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione e quelli restano il punto fondamentale per il club".