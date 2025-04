Ingaggio, squalifica e operatività: ecco perché Milan-Paratici è a rischio

Che si stesse correndo troppo, dando per scontata una questione che scontata non era, era un pensiero bipartisan ben sottolineato sia dall'ad del Milan Giorgio Furlani che dalle persone più vicine a Fabio Paratici. Insomma, c'era o c'è una trattativa in corso, ma c'erano e ci sono ancora nodi importanti da sciogliere che possono avere un peso decisivo sulla eventuale fumata bianca. Già, ma quali? La questione relativa alla squalifica dell'ex amministratore delegato della Juventus è nota e resta il centro di gravità dei colloqui. Con una precisazione: l'operatività di Paratici, come spieghiamo in un pezzo a parte, sarà molto ridotta, con possibili ripercussioni anche sul club di via Aldo Rossi, ma non fino al 20 luglio, come fin qui scritto da tutti, ma fino all'11 dello stesso mese. Non c'è solo la squalifica, però, dietro alle complicazioni sorte a un passo dal traguardo.