Milan, nuovo look per Ibrahimovic: è completamente pelato!

L'immagine di uno Zlatan Ibrahimovic completamente pelato è diventata virale nelle ultime ore, scatenando la curiosità dei suoi follower. È stato lo stesso svedese a postarla in una storia su Instagram, corredata dalla frase "all in". Guardando attentamente l'immagine appare abbastanza chiaro che si tratta di un fotomontaggio, ma in molti si sono lanciati in ipotesi su quale fosse il messaggio implicito del bomber rossonero, spesso molto criptico sui suoi profili: quella più accreditata è legata alla volontà di una svolta totale dopo la brutta performance contro l'Atalanta. Un messaggio che prova il forte desiderio di ripartire e dare tutto nel derby, in perfetto stile Zlatan.

instagram