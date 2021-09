Milan, non c'è pace per Florenzi: possibile intervento al ginocchio

Non c'è pace per il Milan che è tormentato dai problemi fisici in questo avvio di stagione: gli ultimi due a fermarsi sono Alessandro Florenzi e Brahim Diaz. L'esterno soffre di un problema al ginocchio sinistro e quindi nelle prossime ore si recherà a Roma a Villa Stuart per un consulto con il professor Mariani. Un'ipotesi potrebbe essere quella dell'intervento chirurgico: una piccola operazione di artroscopia. L'alternativa potrebbe essere un periodo di riposo, ma fatto sta che Pioli lo perderà per le prossime settimane. Forfait anche per la Nazionale in vista della Nations League.