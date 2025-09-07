Milan, Nkunku: "Non sono nella mia forma migliore, ma presto sarò al top"

E' stato uno degli acquisti dell'ultima ora del mercato del Milan, un 9 atipico che aiuterà per lo più a rendere la manovra offensiva di Allegri rapida e imprevedibile. Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea per circa 37 milioni di euro più bonus, ha parlato della sua nuova esperienza rossonera a Dazn: "Cosa ti aspetti da questa squadra e dai tuoi nuovi compagni? Voglio scoprirlo passo dopo passo. Ora la maggior parte dei miei compagni sono in nazionale, ci stiamo allenando e quando torneranno inizierò a conoscerli e allenarmi con loro. Abbiamo una partita tra due settimane (una settimana, ndr) e penso che ogni partita sia importante. Ma ora la cosa più importante è essere pronti ed essere in forma e farmi trovare pronto”.