Torino-Milan, la "fortezza" granata e il fantasma del Grande Torino: si punta al poker storico (ma occhio ad Allegri)

Se c'è una "big" contro cui il Torino dell'era Cairo ha saputo farsi valere, quella è senza dubbio il Milan. I numeri parlano chiaro: nelle ultime due decadi, i rossoneri sono la squadra di vertice a cui i granata hanno strappato più punti (ben 28), superando nel bilancio Napoli (25), Roma (21), Inter (20) e Juventus (appena 11). Ma è soprattutto tra le mura amiche che il Toro ha costruito questo trend positivo, trasformando lo stadio in un vero fortino: ecco le statistiche riportate da Tuttosport.
La tradizione recente al "Grande Torino" sorride decisamente ai padroni di casa. Nelle ultime tre stagioni, i granata hanno sempre battuto il Milan:
Tre vittorie consecutive casalinghe: una striscia che non si vedeva dagli anni '70 (stagione dello scudetto '75/'76 e successive). Ora l'obiettivo è la storia. Solo una volta, infatti, il Torino ha battuto il Milan per quattro volte di fila in casa: bisogna tornare all'epopea del Grande Torino ('46/'47, '47/'48, '48/'49 e '49/'50). Eguagliare gli "Invincibili" sarebbe un'impresa leggendaria.
Se la storia recente dice Toro, la statistica generale sui 79 precedenti a girone unico ricorda che il risultato più frequente è il pareggio (ben 36 volte, l'ultimo 0-0 nell'aprile 2022). Tuttavia, c'è un ostacolo statistico non indifferente per i granata: Massimiliano Allegri. L'attuale tecnico rossonero ha una media punti altissima contro il Torino (2,35 a partita).
Su 23 incroci totali in carriera contro i granata, Allegri ha perso una sola volta. Il ricordo è dolceamaro per i tifosi del Toro: risale allo storico derby del 26 aprile 2015 (2-1 per i granata, primo successo nell'era Cairo nella stracittadina), quando Allegri sedeva sulla panchina della Juventus. Quella resta l'unica macchia in un curriculum quasi perfetto del tecnico livornese contro il club piemontese.
