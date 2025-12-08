Torino-Milan, la "fortezza" granata e il fantasma del Grande Torino: si punta al poker storico (ma occhio ad Allegri)

Se c'è una "big" contro cui il Torino dell'era Cairo ha saputo farsi valere, quella è senza dubbio il Milan. I numeri parlano chiaro: nelle ultime due decadi, i rossoneri sono la squadra di vertice a cui i granata hanno strappato più punti (ben 28), superando nel bilancio Napoli (25), Roma (21), Inter (20) e Juventus (appena 11). Ma è soprattutto tra le mura amiche che il Toro ha costruito questo trend positivo, trasformando lo stadio in un vero fortino: ecco le statistiche riportate da Tuttosport.