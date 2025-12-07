Verso Torino-Milan, Allegri: "Pulisic in dubbio, ha avuto la febbre. Per vincere bisogna sporcarsi i pantaloncini"

Il Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal ko e dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio, si prepara ad affrontare il Torino. Sarà una gara senza il condottiero del Diavolo in panchina, squalificato e sostituito dal vice Landucci, ma i rossoneri sanno che sarà una trasferta ostica che può nascondere tante insidie. L'obiettivo è chiaro, vincere per risollevare il morale e, soprattutto, per mantenere la testa della classifica, come lo stesso Allegri in conferenza ha sottolineato: "Bisogna fare una partita concreta avendo chiaro l'obiettivo, dobbiamo avere la forza di rimanere lì. Dobbiamo lavorare su quello che sbagliamo, dobbiamo avere la convinzione di migliorare". Una sfida con qualche dubbio di formazione: "Pulisic stanotte ha avuto la febbre, vediamo se ci sarà". E un monito chiaro alla squadra: "Per vincere bisogna sporcarci i pantaloncini, altrimenti il risultato a casa non si porta: se usciamo puliti dal campo i risultati non si portano a casa. Quando non abbiamo palla bisogna difendere tutti insieme, come stanno facendo i ragazzi. Ma bisogna continuare a lavorare e migliorare, ogni partita ha le due difficoltà".