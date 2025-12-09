Logo SportMediaset

Milan, sospiro di sollievo per Leao: niente lesione, in Supercoppa ci sarà

Per il numero 10 rossonero solo un risentimento, potrebbe riposare con il Sassuolo ma col Napoli ci sarà

di Marco Mugnaioli
09 Dic 2025 - 16:00

Massimiliano Allegri e tutto il Milan tirano un grande sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto Rafael Leao il giorno dopo la partita col Torino conclusa anzitempo per un infortunio che aveva fatto temere uno stop abbastanza lungo. Come comunica il club rossonero infatti, "la risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio".

Il che tradotto significa che l'allarme per l'emergenza in attacco può smettere di suonare dalle parti di Milanello, che il portoghese dovrebbe già essere disponibile per la partita di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo e soprattutto che sarà a disposizione per la semifinale di Supercoppa italiana giovedì 18 contro il Napoli (in diretta esclusiva su Italia 1). Proprio per averlo al meglio per la supersfida contro gli azzurri, il tecnico rossonero potrebbe anche decidere di dargli un turno di riposo contro i neroverdi perché Santi Gimenez sta recuperando e potrebbe giocare al fianco dello scatenato Pulisic.

Milan, i senatori ribaltano l'approccio sbagliato: luci e ombre nella trasferta di Torino

