Milan, sospiro di sollievo per Leao: niente lesione, in Supercoppa ci sarà

Massimiliano Allegri e tutto il Milan tirano un grande sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto Rafael Leao il giorno dopo la partita col Torino conclusa anzitempo per un infortunio che aveva fatto temere uno stop abbastanza lungo. Come comunica il club rossonero infatti, "la risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio".