Milan, i senatori ribaltano l'approccio sbagliato: luci e ombre nella trasferta di Torino

Polveri bagnate - Dalla trasferta di Torino, però, emerge ancora il problema dell'attacco. Già prima della gara, Allegri era stato costretto a gestire l'emergenza offensiva e l'infortunio di Leao sicuramente non aiuta per il proseguo della stagione e la crescita della squadra. L'assenza di un centravanti vero, alla lunga, può diventare un problema vero e proprio. Le due "stelle", Pulisic e Leao, per ora non hanno trovato continuità insieme, mentre né Gimenez né Nkunku stanno convincendo più di tanto. È proprio il francese il grande assente della rimonta di Torino: aveva l'occasione di mandare un grande segnale, ma la sua prestazione resta positiva a metà. Dopo un primo tempo molto negativo, nella ripresa si sono visti alcuni lampi, ma ancora troppo poco per fare la differenza come servirebbe ai propri compagni. Se il Milan vuole continuare a sognare ha bisogno di tutti quanti, attaccanti compresi. E Allegri questo lo sa bene.