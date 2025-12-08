Milan, Landucci: "All'inizio siamo stati un po' polli. Mai trovato un gruppo così, siamo contenti"

Con Massimiliano Allegri squalificato, è il suo vice Marco Landucci a prensentarsi davanti ai microfoni per commentare la vittoria in rimonta contro il Torino. "Siamo soddisfatti perché abbiamo vinto, quando vinciamo siamo sempre soddisfatti, perché sennò sarebbe una cosa sbagliata - ha spiegato il vice-Allegri ai microfoni di Dazn -. Non ci aspettavamo che il Torino ci avrebbe aspettato, ci aspettavamo una pressione più forte e abbiamo sbagliato e siamo stati un po' polli, perché invece di allargare il gioco volevamo passare centralmente e su quello ci hanno fatto una ripartenza e hanno fatto gol. Secondo me abbiamo sbagliato questa cosa qua, invece di allargare abbiamo preso solo delle ripartenze, abbiamo concesso queste due cose e abbiamo subito due gol".