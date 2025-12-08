Logo SportMediaset

Calcio
Milan
MILAN

Milan, Landucci: "All'inizio siamo stati un po' polli. Mai trovato un gruppo così, siamo contenti"

Il vice di Allegri dopo la vittoria con il Torino: "Leao? Domani sapremo. Nkunku bene nel secondo tempo"

di Andrea Ghislandi
08 Dic 2025 - 23:44
© italyphotopress

© italyphotopress

Con Massimiliano Allegri squalificato, è il suo vice Marco Landucci a prensentarsi davanti ai microfoni per commentare la vittoria in rimonta contro il Torino. "Siamo soddisfatti perché abbiamo vinto, quando vinciamo siamo sempre soddisfatti, perché sennò sarebbe una cosa sbagliata - ha spiegato il vice-Allegri ai microfoni di Dazn -. Non ci aspettavamo che il Torino ci avrebbe aspettato, ci aspettavamo una pressione più forte e abbiamo sbagliato e siamo stati un po' polli, perché invece di allargare il gioco volevamo passare centralmente e su quello ci hanno fatto una ripartenza e hanno fatto gol. Secondo me abbiamo sbagliato questa cosa qua, invece di allargare abbiamo preso solo delle ripartenze, abbiamo concesso queste due cose e abbiamo subito due gol". 

Il Milan ha completamente cambiato volto nella ripresa. "Nel secondo tempo come al solito questa squadra ci mette l'anima, ci mette il cuore. Bisogna ringraziare anche lo staff medico e Pulisic che si è messo a disposizione dopo che l'altro giorno aveva la febbre molto alta e stava male. Lo spirito di questa squadra e di questo gruppo è importante, se abbiamo 31 punti è per l'atteggiamento che abbiamo ogni giorno negli allenamenti, una squadra che non si lamenta mai. Mai trovato un gruppo così e siamo contenti. Bisogna però continuare, abbiamo vinto questa partita. Da domani ci riposiamo un po', poi da mercoledì pensiamo al Sassuolo".

Sulla prova di Nkunku. "Nel secondo tempo è cresciuto molto come tutta la squadra. È vero che gli avevamo chiesto di giocare sotto Leao, a lui piace un po' mettersi da mezzala sinistra in quella posizione lì, però secondo noi dovrebbe giocare un po' più vicino alla porta. Per quello nel secondo tempo lo abbiamo messo centravanti, così stava lì. Secondo me ha fatto un bellissimo secondo tempo, poteva trovare il gol. È stato bravo su quel colpo di tacco, è un momento che non gli vanno bene le cose ma a me nel secondo tempo è piaciuto molto e sono convinto che farà sempre bene".

Le condizioni di Leao. "Leao sapremo domani, adesso aveva fastidio, domani gli faranno l'esame e sapremo quello che ha. Speriamo che non sia niente di grave, perché Rafa per noi è un giocatore molto importante".

Su quanto sia pesante questa vittoria. "Sono tre punti importanti, ogni domenica diciamo che è la partita della svolta. Noi dobbiamo entrare in campo con la mentalità di vincere le partite, di giocare, di mettersi con umiltà a combattere in ogni partita cercando di raccogliere più punti possibili. Stasera siamo contenti perché abbiamo vinto, era una partita difficile l'ho detto anche nel pre-partita perché qui a Torino di partite facili non ce ne sono e così è stato. La squadra ha reagito molto bene, abbiamo fatto di sicuro degli errori ma questo è normale. Lavoreremo sugli errori e cercheremo sempre di migliorare".

