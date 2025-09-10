Milan, niente Bologna per Leao: ha ancora fastidio al polpaccio, il dieci punta Udinese

Il portoghese non recupera: Allegri deve ancora aspettare per ritrovare il portoghese
In casa Milan tutti gli occhi sono puntati su Rafa Leao. Il portoghese, finito ko all'esordio stagionale con il Bari, continua ad allenarsi da solo: il rientro col Bologna è da escludere. Il 10 rossonero infatti, continua ad avere problemi al polpaccio, e considerando la prudenza dello staff medico, non verrà rischiato domenica sera al cospetto dei felsinei di Vincenzo Italiano. L'obiettivo adesso, è quello di riaverlo a piena disposizione per la trasferta di Udine in programma sabato 20 settembre alle ore 20,45.
A Milanello c'è grande attenzione anche sulle condizioni di Christopher Nkunku: il francese, come ammesso da lui stesso in un'intervista, è in ritardo di condizione. Dettaglio non banale e che potrebbe spianare la strada per la titolarità alla coppia Pulisic-Gimenez. I due, protagonisti in nazionale, rientreranno però solo giovedì con dei voli intercontinentali. Per l'ex Chelsea quindi possibile l'ingresso nella ripresa.
Sempre giovedì si rivedranno a Milanello Mike Maignan e Adrien Rabiot. Quest'ultimo, fischiato ieri nel corso di Francia-Islanda, si gioca una maglia da titolare in occasione di Milan-Bologna. L'ex Juve infatti, è in ballottaggio con Loftus-Cheek mentre sono certi della titolarità Modric e Fofana. Attenzione infine alle condizioni di Estupinian, out nella vittoria dell'Ecuador sull'Argentina per un sovraccarico muscolare.
