MILAN

Milan, niente Bologna per Leao: ha ancora fastidio al polpaccio, il dieci punta Udinese

Il portoghese non recupera: Allegri deve ancora aspettare per ritrovare il portoghese

10 Set 2025 - 12:07
In casa Milan tutti gli occhi sono puntati su Rafa Leao. Il portoghese, finito ko all'esordio stagionale con il Bari, continua ad allenarsi da solo: il rientro col Bologna è da escludere. Il 10 rossonero infatti, continua ad avere problemi al polpaccio, e considerando la prudenza dello staff medico, non verrà rischiato domenica sera al cospetto dei felsinei di Vincenzo Italiano. L'obiettivo adesso, è quello di riaverlo a piena disposizione per la trasferta di Udine in programma sabato 20 settembre alle ore 20,45.   

A Milanello c'è grande attenzione anche sulle condizioni di Christopher Nkunku: il francese, come ammesso da lui stesso in un'intervista, è in ritardo di condizione. Dettaglio non banale e che potrebbe spianare la strada per la titolarità alla coppia Pulisic-Gimenez. I due, protagonisti in nazionale, rientreranno però solo giovedì con dei voli intercontinentali. Per l'ex Chelsea quindi possibile l'ingresso nella ripresa.

Sempre giovedì si rivedranno a Milanello Mike Maignan e Adrien Rabiot. Quest'ultimo, fischiato ieri nel corso di Francia-Islanda, si gioca una maglia da titolare in occasione di Milan-Bologna. L'ex Juve infatti, è in ballottaggio con Loftus-Cheek mentre sono certi della titolarità Modric e Fofana. Attenzione infine alle condizioni di Estupinian, out nella vittoria dell'Ecuador sull'Argentina per un sovraccarico muscolare.    

