Milan, niente Bologna per Leao: ha ancora fastidio al polpaccio, il dieci punta Udinese

In casa Milan tutti gli occhi sono puntati su Rafa Leao. Il portoghese, finito ko all'esordio stagionale con il Bari, continua ad allenarsi da solo: il rientro col Bologna è da escludere. Il 10 rossonero infatti, continua ad avere problemi al polpaccio, e considerando la prudenza dello staff medico, non verrà rischiato domenica sera al cospetto dei felsinei di Vincenzo Italiano. L'obiettivo adesso, è quello di riaverlo a piena disposizione per la trasferta di Udine in programma sabato 20 settembre alle ore 20,45.