Calcio

Francia, fischi continui per Rabiot: Deschamps lo difende

09 Set 2025 - 23:45
© IPA

© IPA

Adrien Rabiot ha giocato soltanto uno scampolo di partita contro l'Islanda, eppure il centrocampista del Milan è stato fra più colpiti dai tifosi della Francia. Sia prima dell'inizio del match che al suo ingresso in campo, il giocatore transalpino è stato preso di mira dai fans dei Blues che lo hanno fischiato ripetutamente. A difenderlo ci ha pensato Didier Deschamps che è intervenuto al termine della sfida: "È inaccettabile, è un giocatore della Francia. Li ha ribaltati tutti con quel suo colpo all'ultimo minuto". L'ex Marsiglia è atteso giovedì per la prima volta a Milanello insieme a Maignan.

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

02:26
DICH ABODI DICH

Gattuso convince Abodi: "Rino ha la personalità giusta""

00:38
DICH MARIANUCCI POST MACEDONIA DICH

Marianucci dopo il gol: "Una vittoria molto pesante"

01:29
DICH BALDINI POST MACEDONIA DICH

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

01:15
Di Francesco ci riprova

Di Francesco ci riprova

01:18
Scaloni protegge Messi

Scaloni protegge Messi

01:37
Il Brasile di Ancelotti

Ancelotti sogna un Brasile Mondiale

01:55
Il mercato non si ferma

Il mercato non si ferma

01:45
Da Bologna... a Bologna

Max, da Bologna... a Bologna

01:40
Napoli, è un super KDB

Napoli, è un super De Bruyne

01:28
Lautaro e la Juventus

Lautaro, che fatica contro la Juve

01:58
Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

01:42
Croazia-Montenegro 4-0

Croazia-Montenegro 4-0

02:55
DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

01:42
SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

02:27
DICH CAMBIASO post Israele DICH

Cambiaso: "Partita folle, senza senso, difficile da spiegare"

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

CORRISPONDENZA RULLO MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI 8/9 SRV

Italia, promossi e bocciati: male Gattuso

23:45
Francia, fischi continui per Rabiot: Deschamps lo difende
23:01
Bologna, a Giovanni Sartori il premio Nereo Rocco
22:30
Collovati: "Gattuso esempio di grinta e dedizione per la Nazionale"
22:08
Mondiali 2026, i complimenti di Infantino all'Iran per la qualificazione
21:14
Lazio, per Lazzari affaticamento al polpaccio destro