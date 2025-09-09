Francia, fischi continui per Rabiot: Deschamps lo difende

Adrien Rabiot ha giocato soltanto uno scampolo di partita contro l'Islanda, eppure il centrocampista del Milan è stato fra più colpiti dai tifosi della Francia. Sia prima dell'inizio del match che al suo ingresso in campo, il giocatore transalpino è stato preso di mira dai fans dei Blues che lo hanno fischiato ripetutamente. A difenderlo ci ha pensato Didier Deschamps che è intervenuto al termine della sfida: "È inaccettabile, è un giocatore della Francia. Li ha ribaltati tutti con quel suo colpo all'ultimo minuto". L'ex Marsiglia è atteso giovedì per la prima volta a Milanello insieme a Maignan.