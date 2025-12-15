Lazio, Rovella verso recupero: "Spero di essere ai playoff con l'Italia"

"Il mio recupero sta andando bene, per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo. Sono felice che stia andando tutto bene, ho sofferto tanto e spero di tornare presto in squadra. Questo è stato un periodo tosto, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel e sono fiducioso di tornare più in forma di prima!. Così Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, a margine della cena di Natale della squadra, fissa i tempi per il suo ritorno dopo l'operazione per risolvere il problema di pubalgia. Poi, parlando di una sua possibile convocazione in Nazionale, ammette come "uno ci pensa sempre, ho un buon rapporto con Gattuso, ci siamo sentiti spesso in questo mese, mi è stato vicino, La Nazionale è il massimo per ogni giocatore, come la Lazio per me. Non vedo l'ora di tornare con la Lazio e di provare ad andare a fare i playoff con la Nazionale". Infine un pensiero sull'obiettivo della squadra biancoceleste: "Secondo me è presto per dire dove arriveremo a fine anno, ho una buona prospettiva su questa squadra, stiamo capendo bene cosa vuole il mister. Dobbiamo lottare per l'Europa e quello che verrà in più ce lo prendiamo tutto", conclude.