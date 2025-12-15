Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lazio, Rovella verso recupero: "Spero di essere ai playoff con l'Italia"

15 Dic 2025 - 23:23

"Il mio recupero sta andando bene, per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo. Sono felice che stia andando tutto bene, ho sofferto tanto e spero di tornare presto in squadra. Questo è stato un periodo tosto, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel e sono fiducioso di tornare più in forma di prima!. Così Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, a margine della cena di Natale della squadra, fissa i tempi per il suo ritorno dopo l'operazione per risolvere il problema di pubalgia. Poi, parlando di una sua possibile convocazione in Nazionale, ammette come "uno ci pensa sempre, ho un buon rapporto con Gattuso, ci siamo sentiti spesso in questo mese, mi è stato vicino, La Nazionale è il massimo per ogni giocatore, come la Lazio per me. Non vedo l'ora di tornare con la Lazio e di provare ad andare a fare i playoff con la Nazionale". Infine un pensiero sull'obiettivo della squadra biancoceleste: "Secondo me è presto per dire dove arriveremo a fine anno, ho una buona prospettiva su questa squadra, stiamo capendo bene cosa vuole il mister. Dobbiamo lottare per l'Europa e quello che verrà in più ce lo prendiamo tutto", conclude.

Ultimi video

01:28
Scamacca ora...spacca

Scamacca ora...spacca

03:09
Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

03:19
SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

01:46
SRV RULLO INTER PRIMA IN CAMPIONATO, POI IN... ARABIA 15/12 DEF

Inter felice e solitaria: Lautaro e la compagnia del gol

01:37
SRV RULLO FIORENTINA, LUNEDI NERO: LE DECISIONI 15/12 SRV

Fiorentina, è sempre più crisi: tutte le ultimissime

02:47
SRV RULLO SUPERCOPPA SHOW (MUSICATO) 15/12 OK

Supercoppa Italiana, la guida ufficiale: partite, orari, soldi in palio

01:45
RULLO/13 IL "PRIMO" CHIVU ok

Inter, Chivu punta la Supercoppa: sei mesi da grande

01:29
SRV RULLO MILAN, OPERAZIONE SUPERCOPPA 15/12 OKOK SRV

Milan: tutta la verità sul ginocchio di Gabbia

01:50
SRV NAPOLI, PRANZO A CASA CANNAVARO 15/12 SRV

Natale a casa di Fabio Cannavaro: "Mi regalo il Mondiale!"

02:02
SRV RULLO IL "FENOMENO" BARTESAGHI (MUSICATO) 15/12 SRV

Bartesaghi cresce e stupisce "sognando Maldini"

01:31
SRV RULLO SUPER PROBLEMI NAPOLI VERSO SUPERCOPPA 15 12

Napoli, super-problemi da risolvere per la Supercoppa

01:41
SRV RULLO SPALLETTI E "LA PRIMA JUVE BELLA" 15/12 SRV

Finalmente Spalletti vede "la prima Juve bella"

02:46
INTERVISTA CANNAVARO su Uzbekistan per sito 15/12 DICH

Cannavaro ai Mondiali 20 anni dopo: "Senza pressioni ci divertiremo"

03:01
INTERVISTA CANNAVARO su Nazionale x sito 15/12 DICH

Nazionale, il consiglio di Cannavaro a Gattuso: "Va recuperato quel 'primo non subire gol'"

01:43
Il giorno di Roma-Como

Il giorno di Roma-Como

01:28
Scamacca ora...spacca

Scamacca ora...spacca

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:59
Fabregas: "Soulé è fortissimo, godiamocelo in Italia"
23:23
Lazio, Rovella verso recupero: "Spero di essere ai playoff con l'Italia"
23:22
Wesley: "Felice per gol e prestazione, stiamo lavorando molto"
22:45
Lazio a cena per Natale, Sarri accolto da applausi dei tifosi
21:39
Protti e la battaglia contro il tumore: "Sono sulle montagne russe, provo a combattere"