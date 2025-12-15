Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fabregas: "Soulé è fortissimo, godiamocelo in Italia"

15 Dic 2025 - 23:59

"Sarebbe servita maggior qualità palla a terra contro una squadra fisica come la Roma. Resto comunque orgoglioso della squadra che ha giocato fino alla fine, ma complimenti a loto. Per me hanno un giocatore fortissimo che è Soulé, godiamocelo qui in Italia". Lo ha detto il tecnico del Como, Cesc Fabregas, a Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma. "Nico Paz? E' stato tre giorni con la febbre e lo abbiamo forzato nel farlo giocare, ma non avevamo tante soluzioni", ha aggiunto. A chi gli chiede se si sarebbe aspettato che la Roma mettesse la palla fuori nell'azione che ha portato al gol di Wesley per il contrasto tra Rensch e Addai, ha risposto: "Si è infortunato su quella stessa giocata, il 99,9% dei calciatori non si sarebbe fermato". Infine sulla polemica con il Senegal per la chiamata di Diao: "Io sono un grande fan delle nazionali, ma io ho chiesto per favore di non portarlo perché è stato tanto tempo fuori ed è il club che paga lo stipendio, ma il Senegal mi ha detto che se non fosse partito non sarebbe andato al mondiale. E' stata una conversazione spiacevole".

Ultimi video

01:28
Scamacca ora...spacca

Scamacca ora...spacca

03:09
Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

03:19
SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

01:46
SRV RULLO INTER PRIMA IN CAMPIONATO, POI IN... ARABIA 15/12 DEF

Inter felice e solitaria: Lautaro e la compagnia del gol

01:37
SRV RULLO FIORENTINA, LUNEDI NERO: LE DECISIONI 15/12 SRV

Fiorentina, è sempre più crisi: tutte le ultimissime

02:47
SRV RULLO SUPERCOPPA SHOW (MUSICATO) 15/12 OK

Supercoppa Italiana, la guida ufficiale: partite, orari, soldi in palio

01:45
RULLO/13 IL "PRIMO" CHIVU ok

Inter, Chivu punta la Supercoppa: sei mesi da grande

01:29
SRV RULLO MILAN, OPERAZIONE SUPERCOPPA 15/12 OKOK SRV

Milan: tutta la verità sul ginocchio di Gabbia

01:50
SRV NAPOLI, PRANZO A CASA CANNAVARO 15/12 SRV

Natale a casa di Fabio Cannavaro: "Mi regalo il Mondiale!"

02:02
SRV RULLO IL "FENOMENO" BARTESAGHI (MUSICATO) 15/12 SRV

Bartesaghi cresce e stupisce "sognando Maldini"

01:31
SRV RULLO SUPER PROBLEMI NAPOLI VERSO SUPERCOPPA 15 12

Napoli, super-problemi da risolvere per la Supercoppa

01:41
SRV RULLO SPALLETTI E "LA PRIMA JUVE BELLA" 15/12 SRV

Finalmente Spalletti vede "la prima Juve bella"

02:46
INTERVISTA CANNAVARO su Uzbekistan per sito 15/12 DICH

Cannavaro ai Mondiali 20 anni dopo: "Senza pressioni ci divertiremo"

03:01
INTERVISTA CANNAVARO su Nazionale x sito 15/12 DICH

Nazionale, il consiglio di Cannavaro a Gattuso: "Va recuperato quel 'primo non subire gol'"

01:43
Il giorno di Roma-Como

Il giorno di Roma-Como

01:28
Scamacca ora...spacca

Scamacca ora...spacca

I più visti di Calcio

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:59
Fabregas: "Soulé è fortissimo, godiamocelo in Italia"
23:23
Lazio, Rovella verso recupero: "Spero di essere ai playoff con l'Italia"
23:22
Wesley: "Felice per gol e prestazione, stiamo lavorando molto"
22:45
Lazio a cena per Natale, Sarri accolto da applausi dei tifosi
21:39
Protti e la battaglia contro il tumore: "Sono sulle montagne russe, provo a combattere"