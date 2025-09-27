Milan, Allegri: "Napoli favorito per lo scudetto. Per noi un test importante nella crescita"

Come giocherà il Milan con il rientro di Leao?

Lo vedremo cammin facendo anche perché Leao deve ritrovare la forma ideale. Nkunku anche, Pulisic sta crescendo e Gimenez si è sbloccato e speriamo continui. Durante la partita comunque ci sono vari momenti e i cambi sono determinanti. Spesso chi subentra dalla panchina risulta fondamentale perché chi entra deve mantenere un livello alto. Anche contro il Napoli scegliere l'undici iniziale sarà difficile e spero di non sbagliarla, ma chi subentrerà dovrà farsi trovare pronto ad essere determinante.