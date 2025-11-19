Logo SportMediaset

Calcio
Milan
MILAN

Milan, Ibrahimovic mette in mostra il fisico sui social: bagno a -10° in piena notte

Lo svedese si è immerso in una serata gelida con addosso solo costume e copricapo invernale

di Redazione
19 Nov 2025 - 11:42

Il fisico di Zlatan Ibrahimovic non risente né dell'età, né delle condizioni atmosferiche. L'ex attaccante svedese ne ha dato prova una volta di più nell'ultimo video postato sul suo profilo Instagram, nel quale lo si vede entrare in una vasca d'acqua, circondata dalla neve, nel bel mezzo di una serata gelida. In testa un copricapo invernale, addosso solo il costume. Il messaggio che accompagna il filmato? Semplicemente "-10 celsius", a voler sottolineare le temperature estreme a cui Zlatan ha sottoposto il suo corpo.

ibrahimovic
milan

