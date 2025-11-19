Eccellenza, divieto trasferta per tifosi Viareggio e Lucchese nel Fiorentino

La prefettura di Firenze ha deciso il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nel comune di Viareggio e a quelli residenti nella provincia di Lucca, in occasione, rispettivamente, delle trasferte a Fucecchio e a Montespertoli, per le seguenti partite in calendario il 23 novembre: Fucecchio-Viareggio e Montespertoli-Lucchese, entrambe valide per il campionato di calcio di Eccellenza. I provvedimenti sono stati adottati in una riunione di coordinamento delle forze di polizia svoltasi il 13 novembre e di cui viene data notizia oggi. All'esito della riunione, spiega la prefettura, sono stati decisi i divieti per assicurare la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica con adozione di un provvedimento ex art. 2 Tulps.