Milan, Morata risolleva Leao: "Abbiamo bisogno di lui. Il suo momento arriverà"

Sulla vittoria dell'Europeo con la Spagna: "Ho dovuto leggere che non ero abbastanza bravo per essere capitano, che non eravamo una buona squadra, che non era possibile vincere gli Europei. Non è stata una vendetta, perché alla fine della giornata non devo dimostrare il mio valore a nessuno, ma è stato grandioso. Stanno uscendo film e documentari sugli Europei e la gente potrà vedere cosa abbiamo fatto. Inghilterra e Francia hanno squadre di vertice, ma penso che siamo stati i migliori per lo spirito di squadra che abbiamo. Penso che abbiamo vinto per questo motivo. Prima del torneo, ho rilasciato un'intervista a un'agenzia di stampa spagnola e mi sono un po' incazzato perché mi hanno detto, 'La Spagna non ha un giocatore di livello mondiale. Non ha una stella'. Ho risposto, 'Per me Merino è una stella, Fabian Ruiz è una stella, Dani Olmo è una stella. Tutti loro'. I giocatori che ho menzionato sono stati tra i migliori giocatori agli Europei. Ci hanno fatto vincere. Da quel momento in poi è cambiato tutto. Erano ragazzi che non erano apprezzati in Spagna. È un peccato che abbiamo dovuto vincere gli Europei per far capire a tutti quanto sono bravi i giocatori che abbiamo in Spagna. Ecco com'è andata. Rodri? Mi aspettavo e speravo che vincesse il Pallone d'Oro".