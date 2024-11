Monza-Milan, anche l'Aia boccia l'arbitro: "Due errori, il Var non può intervenire". Sarà fermato

Il gol era da convalidare senza grandi dubbi come confermato da Elenito Di Liberatore, componente della CAN: "Si tratta di un contatto leggero, da non sanzionare - le parole rilasciate sulle frequenze di Dazn -. Il secondo errore è relativo al timing: se avesse fischiato nel momento in cui è avvenuto il contatto, si sarebbe parlato di un fallo erroneamente sanzionato e non di tutto ciò. Il Var lì non può intervenire, è tagliato fuori dal fatto che un minimo di contatto c'era".