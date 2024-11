Leao prenota il posto a Madrid: sarà faccia a faccia con Vinicius. Ma i numeri piangono

Per Fonseca varrà pure tanto quanto Musah o Loftus-Cheek, ma Rafa Leao non è come gli altri in questo Milan. Inutile girarci intorno: sulla carta è il più forte della rosa. O meglio quello con più potenzialità o qualità. Non a caso la sua terza esclusione di fila in Serie A in favore di Okafor in quel di Monza ha fatto ancora rumore. Il tecnico portoghese gli ha concesso l'ultima mezz'ora all'U-Power Stadium e Rafa è stato sè stesso. Nel bene e nel male. Due occasioni create dal nulla e poi sprecate sul più bello.