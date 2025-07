San Siro: il Comune di Milano lavora per chiudere la trattativa con Inter e Milan, ma rimangono i dubbi su costi e clausole

Sul secondo fronte permangono dubbi sui costi di bonifica, su quelli per demolizione del Meazza (con il Comune che non intende fare alcuna concessione) e sulla realizzazione delle aree verdi nella zona circostante. A tal proposito il Municipio 7 e alcuni consiglieri comunali spingono per aumentare la quota di verde profondo, con alberi ad alto fusto e suolo permeabile, aumentando di fatto la spesa finale, oltre a valutare l'ipotesi di arretrare il nuovo stadio rispetto alle abitazioni di via Tesio è oggetto di trattativa.