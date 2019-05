Milan, mea culpa di Bakayoko: scuse alla squadra all'inizio del ritiro

02/05/2019

E' iniziato nel pomeriggio di giovedì il ritiro del Milan in vista del match in programma lunedì col Bologna. Prima dell'allenamento sono arrivate le scuse alla squadra da parte di Bakayoko (in ritardo di circa un'ora all'allenamento di mercoledì), che ieri ha fatto perdere la pazienza a Gattuso portandolo a condividere con la società la decisione di tenere tutti a Milanello cinque giorni. Tra i dirigenti, viste le assenze di Maldini e Gazidis, era presente soltanto Leonardo.