Milan: Mandzukic scalpita, Pioli pensa a lanciarlo contro il Genoa

MILAN

In vantaggio c'è ancora Leao, ma il croato si candida a essere il sostituto di Ibra

Mario Mandzukic può essere l'arma in più del Milan per questo finale di stagione con lo sprint Champions League. Il croato, tornato a disposizione sabato scorso contro il Parma, sta convincendo sempre più Pioli in allenamento tanto che domenica contro il Genoa potrebbe partire titolare al posto dello squalificato Ibrahimovic. Il tecnico rossonero, però, scioglierà il ballottaggio con Leao solo a poche ore dal match.

Dal suo arrivo a gennaio il croato ha giocato solo 158' restando a lungo ai box per un problema muscolare, ma ora è pronto a dare una mano al Milan per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. L'occasione giusta può essere già quella di domenica vista l'assenza di Ibra. Pioli ci sta pensando da qualche giorno e potrebbe addirittura lanciarlo titolare al centro dell'attacco e non adattare Leao. Sicuramente per l'ex Juve ci sarà l'opportunità di scendere in campo e accumulare minuti nelle gambe per trovare la giusta condizione fisica. Il bomber è anche chiamato a convincere i dirigenti rossoneri perché il suo contratto è in scadenza a giugno e non si riscatterà in automatico in caso di arrivo tra le prime quattro, ma Maldini ha un'opzione per prolungarlo di un anno.