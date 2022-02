Milan, Maldini: "Ibra una risorsa, non un peso. La sua idea è di continuare"

"Ibrahimovic? Con Zlatan c'è un discorso molto aperto. Lui è una persona molto indipendente e quindi sa qual è la sua situazione e quello che potrebbe essere il suo accordo con il Milan. Se lui non se la sentirà di andare avanti sarà il primo a dire 'Smetto'. In questo momento la sua idea è quella di continuare". Prima del derby, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato del futuro dell'attaccante svedese. "In questo momento gli infortuni lo stanno limitando - ha proseguito a Dazn - Sono tutti discorsi che si fanno in maniera molto aperta. C'è un rapporto molto bello con lui, Zlatan non sarà mai un peso per questa squadra ma una risorsa".