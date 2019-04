Milan, Maldini e Leonardo richiamano la squadra: "Meno social e più lavoro"

17/04/2019

Il 'caso Acerbi' scoppiato dopo l'incendiato finale di Milan-Lazio si è (momentaneamente) chiuso senza squalifiche per Kessie e Bakayoko, anche se il prefetto, Giuseppe Pecoraro, ha aperto un'indagine sull'episodio per una possibile violazione dei principi di lealtà sportiva. Mentre il Milan aspetta di conoscere la decisione circa i suoi centrocampisti, la società è scesa in campo per strigliare i giocatori e pretendere comportamenti più adeguati. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Leonardo e Paolo Maldini hanno tenuto a rapporto la squadra pretendendo maggiore attenzione.