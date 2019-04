Milan-Lazio, niente squalifiche per la rissa: multati cinque giocatori Diecimila euro a Bertolacci, Kessie, Musacchio, Patric e Luiz Filipe. Multato anche Simone Inzaghi, inibito Tare Facebook

16/04/2019

Gli strascichi di Milan-Lazio portano a sanzioni pecuniarie ma non a squalifiche o deferimenti: il Giudice Sportivo ha multato cinque giocatori per la rissa al termine della partita di sabato sera. Diecimila euro a Bertolacci, Kessie, Musacchio, Luiz Filipe e Patric, sanzionato della stessa cifra anche Simone Inzaghi e inibito il ds biancoceleste Tare fino al 30 aprile. Niente prova tv per il caso Acerbi, multato pure Lucas Leiva per le frasi rivolte a un dirigente rossonero.

I procuratori aggiunti Berti, Della Ragione e Portera avevano segnalato proprio Bertolacci, Kessie e Musacchio oltre a Luiz Felipe (che ha strattonato Suso) e Patric: per violazione l'articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva, che analizza la condotta violenta o gravemente antisportiva non viste dall'arbitro. E infatti la motivazione delle multe ai giocatori è per "essersi resi responsabili di comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario nel parapiglia scatenatosi con diversi calciatori coinvolti al termine della gara. Infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".



Nel dispositivo del Giudice Sportivo anche i 10.000 euro di multa al Milan poiché al 40' della ripresa un tifoso milanista ha sputato due volte a Simone Inzaghi (che stava uscendo dal campo poiché allontanato, le proteste verso Rocchi gli sono costate la stessa multa). Per Tare, invece, inibizione federale per "approcciato il direttore di gara con fare minaccioso proferendo ripetutamente espressioni gravemente irrispettose".





GLI ALTRI SQUALIFICATI: DUE GIORNATE A ZAZA Squalifica per due giornate: Simone Zaza (Torino), per avere al 28° del secondo tempo rivolto all'arbitro espressione ingiuriosa.

Squalifica per una giornata: Barella (Cagliari), doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; Biraschi (Genoa), per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete; Pellegrini (Cagliari), doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Squalifica per una giornata: Chibsah (Frosinone), Dijks (Bologna), Fares (SPAL), Gabbiadini (Sampdoria), Pandev (Genoa), Pisacane (Cagliari), Luis Alberto (Lazio), Santander (Bologna).

