Milan-Lazio, scintille social tra Bakayoko e Acerbi: "Ci vediamo sabato"

09/04/2019

La lotta per un piazzamento in Champions League sta infiammando la Serie A e sabato sera San Siro sarà teatro di uno scontro diretto ad alta tensione: Milan-Lazio . Impossibile sbagliare per entrambe e tra Acerbi e Bakayoko ci sono già state scintille sui social. "Andiamo a San Siro per vincere - ha commentato il laziale -, siamo più forti: a singoli non c'è paragone". Pronta la risposta del francese del Milan : "Ok Acerbi, ci vediamo in campo".

Dopo il pareggio casalingo acciuffato in extremis contro il Sassuolo, Acerbi aveva parlato dello scontro diretto per la Champions con il Milan dimostrando una certa confidenza nei mezzi biancocelesti: "Noi siamo strani, la Lazio può vincere con tutti ma anche creare molto e perdere. Siamo incostanti. Però andiamo in casa del Milan per vincere, siamo più forti e a livello di singoli non c'è paragone".



Parole dirette, schiette che se magari avranno lasciato un po' così Simone Inzaghi, di sicuro non hanno fatto piacere ai giocatori milanisti e in particolar modo a Bakayoko che su Twitter ha acceso la sfida: "Ok Acerbi, ci vediamo sabato".