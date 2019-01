Milan, Leonardo sprona Higuain: "Sta qua e fai"

08/01/2019

Higuain resta al Milan, parola di Leonardo. Il ds rossonero, a margine della presentazione di Paquetá, ha spronato l'attaccante argentino: "Ha vissuto un momento un po’ così, ma ora ha ritrovato il gol. Non deve stare dietro alle voci, deve prendersi le responsabilità e stare concentrato. Visto che sta qua, sta qua e fai".



Poi ancora le mani legate sul mercato per colpa del FFP della Uefa: "Il tempo passa e si perdono le occasioni. Venerdì ci sarà l'incontro a Nyon, ma non avremo indicazioni definitive. Bisogna capire cosa possiamo fare. Prestiti con diritti di riscatto? Non è detto che tutti accettino".