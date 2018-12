Milan, Leonardo: "Ibrahimovic non tornerà"

09/12/2018

Dopo settimane di tentativi, colloqui, ipotesi e indiscrezioni, Leonardo fa definitivamente chiarezza a proposito di Ibrahimovic: "Non arriverà - dice ai nostri microfoni dopo il match col Torino -. Sin dall'inizio ci aveva detto che se i Galaxy avessero soddisfatto le sue condizioni sarebbe rimasto. Lo hanno fatto e quindi rimarrà in MLS. Sarebbe stato un ritorno bellissimo per quello che rappresenta, ma non accadrà. Non nego che c'abbiamo pensato, ma non tornerà".