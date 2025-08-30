Milan, Leao in streaming: "Avanti così per arrivare primi, là sopra"

Divertente auto-intervista del portoghese, assente con il Lecce: "Allegri e Ibra non vorrebbero, ma abbiamo vinto quindi posso farlo"
Dopo la sconfitta all'esordio, il Milan si rialza subito grazie alla vittoria di Lecce. Il 2-0 del Via del Mare è arrivato senza Rafael Leao, ancora alle prese col recupero dal problema al polpaccio rimediato in Coppa Italia ma l'attaccante portoghese ha comunque avuto modo di commentare la partita in un divertente streaming sul suo canale Twitch.
Leao, in una sorta di auto-intervista, si è fatto le domande da solo per poi rispondere: "Come mai ero sparito (dalle live, ndr)? Perché il mister e Ibra mi hanno detto 'non andare troppo spesso in live' (ride, ndr). Ma oggi abbiamo vinto, quindi è un buon motivo per essere qui".
Il video prosegue: "Hai visto la partita? Certo, abbiamo vinto! I ragazzi hanno fatto un gran lavoro. Gran vittoria su un campo difficile, la squadra ha fatto un gran lavoro, ha giocato molto bene, sapevamo che era una partita difficile quindi dobbiamo continuare su questa strada per arrivare primi, là sopra".
"Tu eri fuori, come ti senti? Sto bene (ride, ndr), lavoro per tornare presto in squadra per aiutarla con gol e assist. E come va con la musica? Non posso parlarne perché sono concentrato sul mio lavoro di calciatore" continua Leao. "L'obiettivo di questa stagione, cosa pensi di questa squadra? Tutti, sia chi va in campo sia quelli in panchina stanno facendo un gran lavoro, l'allenatore è molto bravo" chiude con un gran sorriso.
