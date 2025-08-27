Logo SportMediaset
RAFA OUT

Milan ancora senza Leao: non verrà convocato col Lecce, in campo dopo la sosta

Il portoghese non ha ancora recuperato al 100% dal trauma elongativo al polpaccio destro: tornerà direttamente il 14 settembre col Bologna

27 Ago 2025 - 12:39

Milan ancora senza Leao. Dopo aver saltato il match d'esordio con la Cremonese, Rafa non verrà convocato neanche per la partita di venerdì alle 20.45 a Lecce. Il portoghese non ha ancora recuperato al 100% dal trauma elongativo al polpaccio destro e i rossoneri non vogliono correre rischi. Meglio tenerlo a riposo ed evitare una possibile convocazione in Nazionale, così da essere sicuri di riaverlo a pieno regime dopo la sosta e dopo due settimane di allenamento a Milanello.

Nell'attesa del match a San Siro col Bologna del 14 settembre, però, Allegri deve quindi fare i conti una grana non da poco. La prima di campionato, con la sconfitta in casa per mano della Cremonese, ha messo a nudo tutti i limiti del Diavolo e sottolineato quanto pesi l'assenza di Leao. L'attacco, a dir poco sterile, manca di quella brillantezza e quella velocità che solo Rafa può dare all'interno della rosa rossonera. 

Il Milan rivede già i vecchi fantasmi, Allegri spera nel mercato

Allegri deve correre ai ripari e inventarsi una squadra che eviti un altro tracollo: due ko di fila nelle prime due di campionato rappresenterebbero un inizio-shock difficile da digerire per ambiente e tifosi. Nella formazione di Lecce, Max vede Gimenez e Pulisic come coppia d'attacco, con De Winter in difesa al posto di Gabbia. A centrocampo, confermato Modric in mezzo al campo: a lui il compito di illuminare un Milan che, per ora, appare al buio.

