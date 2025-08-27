Milan ancora senza Leao: non verrà convocato col Lecce, in campo dopo la sosta

Milan ancora senza Leao. Dopo aver saltato il match d'esordio con la Cremonese, Rafa non verrà convocato neanche per la partita di venerdì alle 20.45 a Lecce. Il portoghese non ha ancora recuperato al 100% dal trauma elongativo al polpaccio destro e i rossoneri non vogliono correre rischi. Meglio tenerlo a riposo ed evitare una possibile convocazione in Nazionale, così da essere sicuri di riaverlo a pieno regime dopo la sosta e dopo due settimane di allenamento a Milanello.