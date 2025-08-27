Milan ancora senza Leao: non verrà convocato col Lecce, in campo dopo la sosta

Il portoghese non ha ancora recuperato al 100% dal trauma elongativo al polpaccio destro: tornerà direttamente il 14 settembre col Bologna
Milan ancora senza Leao. Dopo aver saltato il match d'esordio con la Cremonese, Rafa non verrà convocato neanche per la partita di venerdì alle 20.45 a Lecce. Il portoghese non ha ancora recuperato al 100% dal trauma elongativo al polpaccio destro e i rossoneri non vogliono correre rischi. Meglio tenerlo a riposo ed evitare una possibile convocazione in Nazionale, così da essere sicuri di riaverlo a pieno regime dopo la sosta e dopo due settimane di allenamento a Milanello.
Nell'attesa del match a San Siro col Bologna del 14 settembre, però, Allegri deve quindi fare i conti una grana non da poco. La prima di campionato, con la sconfitta in casa per mano della Cremonese, ha messo a nudo tutti i limiti del Diavolo e sottolineato quanto pesi l'assenza di Leao. L'attacco, a dir poco sterile, manca di quella brillantezza e quella velocità che solo Rafa può dare all'interno della rosa rossonera.
Allegri deve correre ai ripari e inventarsi una squadra che eviti un altro tracollo: due ko di fila nelle prime due di campionato rappresenterebbero un inizio-shock difficile da digerire per ambiente e tifosi. Nella formazione di Lecce, Max vede Gimenez e Pulisic come coppia d'attacco, con De Winter in difesa al posto di Gabbia. A centrocampo, confermato Modric in mezzo al campo: a lui il compito di illuminare un Milan che, per ora, appare al buio.
