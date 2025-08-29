Serie A, Lecce-Milan 0-2: Loftus-Cheek e Pulisic fanno sorridere Allegri

Nella ripresa Di Francesco decide di lasciare negli spogliatoi Camarda facendo esordire in giallorosso e in A Nikola Stulic. E il classe 2001 si fa subito notare giocando spalle alla porta e appoggiando ai suoi, con Kaba al 49' che ha l'occasione per regalare il vantaggio ai salentini, ma Maignan non si fa trovare impreparato. All'ora di gioco il Milan passa nuovamente in vantaggio, ma come avvenuto nella prima frazione è il VAR a negare ai rossoneri la gioia del gol: Saelemaekers pesca Gimenez con un filtrante ottimo che il messicano mette alle spalle di Falcone, ma l'ex Feyenoord era in fuorigioco. Una gioia rimandata solo di qualche minuto, perché al 65' è Loftus-Cheek a regalare la rete dello 0-1: sugli sviluppi di un calcio da fermo conquistato da Saelemaekers, Modric pennella un pallone perfetto sulla testa del britannico che incorna spalle alla porta battendo Falcone. La risposta del Lecce è immediata con Stulic che impegna Maignan, ma i salentini reggono poco e all'86' capitolano: Gaspar legge male il rinvio del portiere francese, Veiga fa il resto lasciando libero Pulisic che non si lascia pregare per il 2-0 rossonero. Una rete che mette una pietra tombale sul match, con i rossoneri che gestiscono nel recupero un Lecce che non riesce a trovare spazi. Un successo che allontana i fantasmi che si erano presentati dopo il ko di San Siro contro la Cremonese, con Allegri che torna a sorridere e vincere sulla panchina del Milan.