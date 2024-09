Milan: Leao e Fofana nel mirino, Pavlovic blocca Yamal. Rimpianto Tonali

NAZIONALI

Il portoghese delude, il difensore super contro Yamal. Quanto manca Sandro...

Accolto dai tifosi del Milan come un vero e proprio salvatore, Youssouf Fofana deve ancora carburare. L'ex Monaco, titolarissimo in Francia-Italia ha deluso: prestazione negativa e un errore determinante per il raddoppio azzurro targato Frattesi. Una notte difficile al Parco dei Principi sottolineata anche dall'Equipe che non ha avuto pietà mettendogli 2 in pagella: "Sopraffatto a centrocampo, ha perso tanti palloni - si legge -. Gara rovinata dal passaggio intercettato da Frattesi che ne ha approfittato poi per segnare". In casa rossonera non avranno sicuramente sorriso, specialmente vedendo la prestazione dell'ex Tonali: assoluto dominatore del centrocampo, l'8 azzurro ha dettato legge.

Naturale il confronto tra il passato e il presente del Milan, con inevitabili rimpianti sul fronte rossonero. Sandro, cuore milanista, ha sì portato 80 milioni di euro nelle casse, ma i suoi successori non sono stati all'altezza. D'altronde i numeri impietosi che riguardano la difesa derivano anche, se non soprattutto, dalla scarsa protezione del centrocampo. Fofana, neo-arrivato, proverà a metterci una pezza ma la sensazione è che servirà del tempo. Sicuramente è arrivato più pronto a Milanello Strahinja Pavlović, tra le poche note liete. Il serbo ha fatto benissimo pure in nazionale contro la Spagna arginando un 'razzo' come Yamal e ostentando grande sicurezza.

Gioie e dolori insomma per i milanisti durante la sosta: anche Leao in Portogallo non se la sta passando bene. Criticato in patria per l'ormai consueta discontinuità nell'arco della partita, il 25enne proverà a rifarsi nel test con la Scozia di domenica sera. Fondamentale ritrovare la fiducia, con Fonseca che si attende un Rafa diverso alla ripresa. Tocca alzare il ritmo, e starà anche al 10 trascinare il Milan.