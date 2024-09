Milan: Morata in panchina col Venezia, al top nel derby

milan

Il recupero dello spagnolo procede come previsto, tornerà titolare in Champions League contro il Liverpool

Il Milan che ha bisogno di dare una sterzata alla sua stagione non può prescindere da Alvaro Morata, come si è visto nel primo match contro il Torino nel quale poi lo spagnolo ha rimediato il problema muscolare che gli ha fatto saltare Parma e Lazio. Il recupero dell'attaccante procede come previsto, aggiorna Tuttosport, tanto che Paulo Fonseca ha già messo a punto il piano di rientro in squadra: contro il Venezia, alla ripresa del campionato, dovrebbe partire dalla panchina (e magari farà qualche minuto a gara in corso, se il match lo permetterà) per poi tornare titolare in Champions League contro il Liverpool.

A quel punto ci si attende di riavere Morata al top, o quantomeno in condizioni ottimali, nel derby contro l'Inter che seguirà proprio il match contro i Reds: snodo fondamentale sia per l'epilogo avuto nelle ultime stracittadine sia per rimettere in carreggiata la distanza dalle prime in Serie A.

Un'occasione che lo stesso Morata aspetta con ansia, ascoltando le parole pronunciate poche ore fa: "Non vedo l'ora di giocare nel derby di Milano e magari vincerlo, per far sentire i milanisti orgogliosi".

Vedi anche Milan Milan, Morata pensa già al derby: "Partita speciale, non vedo l'ora di giocare e segnare contro l'Inter"