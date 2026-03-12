Forfait Iran al Mondiale, Trump: "Erano i benvenuti, ma meglio se non vengono"

"La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza". Lo scrive Donald Trump su Truth. Il commento del presidente degli Stati Uniti arriva dopo la netta presa di posizione del ministro dello sport iraniano, Ahmad Donyamali, che si era espresso così sul tema: "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader (Ali Khamenei, ndr), non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali". Donyamali ha sottolineato le "misura malvagie intraprese contro l'Iran" da parte degli Usa, "ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare".