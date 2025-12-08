Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
LE PAGELLE DI TORINO-MILAN

Le pagelle di Torino-Milan: Pulisic cotto e mangiato, Rabiot è regale, Vlasic è una pallina impazzita

Nkunku non ne fa una giusta, per Ricci e Saelemaekers assist illuminanti

di Alessandro Franchetti
08 Dic 2025 - 22:43
© Getty Images

© Getty Images

MILAN (3-5-2)
Maignan 5,5 - Non riesce per un pelo a respingere il rigore di Vlasic, ma non è perfetto sul diagonale di Zapata. Pronto e sicuro nelle uscite alte
Tomori 5 - Indirizza la partita con il tocco di mano, molto ingenuo, in occasione del rigore del vantaggio del Torino. La sua partita resta condizionata da quell'episodio anche se, per il resto, è abbastanza puntuale nelle chiusure contro un avversario non semplicissimo come Lazaro
Gabbia 6,5 - Sarà perché i due braccetti sbagliano nei momenti chiave della partita, ma lui, piazzato al centro della difesa, sembra di un altro pianeta. Prova a muovere i compagni, scivola quando deve prendersi un paio di metri per anticipare gli avversari, sgomita quando necessario, esce a testa alta e con eleganza quando deve impostare. Sicuramente una delle migliori notizie della stagione rossonera 
Pavlovic 5,5 - Prova a metterla sui muscoli contro Zapata che però, alla prima palla buona, lo uccella con un diagonale che gli passa tra le gambe. Sempre positiva la sua fase offensiva, sempre molto alterna quella difensiva
Saelemaekers 7 - Meno incisivo del solito, nel primo temspo, cresce esponenzialmente con il passare dei minuti. La palla per il piattone al volo di Rabiot è illuminata, il cross per il 2-2 di Pulisic è decisivo. 
dal 42' st Estupinan sv - Pochi minuti nel finale
Loftus-Cheek 6 - Prima mezzala, poi centravanti, spesso troppo morbido nei contrasti e lezioso nella gestione del pallone. Fatica a trovare la posizione giusta e alterna qualche buona giocata a troppi passaggi a vuoto. Cresce molto nelle ripresa e con lui cresce il resto della squadra. Come dire: avesse sempre voglia...
Modric 6 - Orfano di Fofana, che lo sostiene in copertura, finisce per trovarsi in mezzo alle folate offensive del Torino. La regia è quella solita, sicura e lucida, ma i guizzi non sono quelli delle serate migliori anche perché ogni volta che vorrebbe verticalizzare non trova mai un punto di riferimento davanti a lui
Rabiot 7 - Sicuramente il migliore del Milan e non solo per il sinistro sotto il sette con cui riapre la partita. Gestisce con intelligenza molti palloni e si fa sempre trovare libero dai compagni in ogni zona del campo aiutando anche la fase difensiva. Sfiora la doppietta personale con un piattone al volo a lato di un niente
Bartesaghi 6,5 - Sempre tra i più positivi e sempre in crescita. Va vicino al 2-2 con un bel colpo di testa e sostiene sempre molto bene l'azione offensiva sia in palleggio che con i suoi ottimi cross
dal 21' st Pulisic 8 - Entra e trova il 2-2 dopo un minuto scarso dopo essere stato in dubbio fino all'ultimo per la febbre. Passano una manciata di minuti e raddoppia su assist di Ricci. Cotto e mangiato: febbre sì, ma dell'oro, l'oro che vale per il Milan e per Allegri
Leao 5,5 - Esce per un preoccupante infortunio muscolare dopo una mezz'ora non entusiasmante in cui si fa vedere solo con un sinistro da fuori che si spegne molto lontano dai pali di Israel
dal 30' Ricci 7 - Tutto sommato un buon ingresso da ex sia in palleggio che negli inserimenti offensivi. Israel gli nega il gol del pareggio con un miracolo. L'assist per il 3-2 di Pulisic è perfetto e decisivo
Nkunku 4,5 - Le sue prestazioni sono inversamente proporzionali ai minuti in campo: più gioca, peggio gioca. Mai in partita, perde il pallone sanguinoso che avvia l'azione del raddoppio granata, si fa trovare pochissimo dai compagni e si segnala solo per una deviazione di tacco, lenta, su servizio di Loftus-Cheek. Se non fosse per la moria di attaccanti, la sensazione è che giocherebbe davvero molto poco. E a buon diritto
All. Landucci 6 - L'infortunio di Leao gli complica non poco la vita perché con una rosa già così ristretta non ha modo di incidere con le sostituzioni. Ne ha praticamente solo una buona, ma è quella giusta: Pulisic entra e gli regala i tre punti

Torino (3-5-2): Israel 6,5; Tameze 6,5 (31' st Masina 6), Maripan 5,5, Coco 5; Pedersen 6,5 (39' st Aboukhlal sv), Anjorin 5,5 (13' st Casadei), Asllani 5, Vlasic 7,5, Lazaro 5,5 (39' st Ngonge sv); Adams 5 (39' st Nkounkou sv), Zapata 6,5. All.: Baroni 6,5

torino-milan
pagelle

Ultimi video

01:32
DICH CHIVU SU PONTI, NON MURI / THURAM CENTROCAMPISTA PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu: "Costruisco ponti, non muri: se dico a Thuram di fare il centrocampista lui…"

02:36
SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

01:44
SRV RULLO CAOS LIVERPOOL, VIGILIA INTER CON SLOT E SALAH 8/12 SRV

Caos Liverpool prima dell'Inter: Salah resta a casa

01:54
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA CHELSEA 8/12 SRV

Atalanta-Chelsea, che attesa! Emozioni da Champions

02:14
DICH PALLADINO-DE KETELAERE PRE CHELSEA SU NUOVO RUOLO PER SITO 8/12 DICH

Palladino-De Ketelaere allo specchio: "Il segreto? La libertà…"

00:27
DICH DE KETELAERE PRE CHELSEA SU SUO MOMENTO PER SITO 8/12 DICH

De Ketelaere pronto a stupire il Chelsea: "Ora mi sento benissimo"

01:01
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU IDENTITA' PER SITO 8/12 DICH

Palladino: "Il mio obiettivo è costruire un'identità"

00:59
DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

00:54
DICH MARESCA PRE ATALANTA DICH

Chelsea, Maresca: "Atalanta vanto per noi italiani"

01:27
MCH BOCA JRS RACING CLUB MCH

Boca Juniors-Racing Club 0-1

02:12
SRV RULLO INTER, VIGILIA LIVERPOOL CON CHIVU 8/12 SRV

Inter, che notte! Chivu sfida il Liverpool a San Siro senza paura

02:29
SRV RULLO JUVENTUS, IL DOPPIO CASO SPALLETTI-YILDIZ 08/12 (MUSICATO) SRV

Juve, il doppio caso Spalletti-Yildiz

01:44
Rullo Thuram leok

Inter, attacco Champions con Thuram

01:45
SRV RULLO NAPOLI: HOJLUND-NERES LA COPPIA DELLA RINASCITA 08/12 SRV

Napoli: Hojlund-Neres, la coppia della rinascita

01:47
DICH CHIVU SU MERITI ULTIMI 5 ANNI/AKANJI PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu esaltata l'Inter "bandiera del calcio italiano. Akanji fuori solo se…"

01:32
DICH CHIVU SU PONTI, NON MURI / THURAM CENTROCAMPISTA PRE LIVERPOOL 08/12 SRV

Chivu: "Costruisco ponti, non muri: se dico a Thuram di fare il centrocampista lui…"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:29
Fiorentina, la moglie di Dodò: "Grazie a chi ci è stato vicino"
23:22
Milan, infortunio per Leao con il Torino: Supercoppa a rischio
23:16
Milan, eroico Pulisic: "Due giorni fa ero davvero morto e oggi..."
23:08
Milan, Rabiot: "Il gol? Ogni tanto c’è bisogno di una giocata che cambi la partita..."
22:39
Mondiali 2026: inglesi denunciano caro prezzi, biglietti a 1000 euro