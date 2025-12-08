Le pagelle di Torino-Milan: Pulisic cotto e mangiato, Rabiot è regale, Vlasic è una pallina impazzita

MILAN (3-5-2)

Maignan 5,5 - Non riesce per un pelo a respingere il rigore di Vlasic, ma non è perfetto sul diagonale di Zapata. Pronto e sicuro nelle uscite alte

Tomori 5 - Indirizza la partita con il tocco di mano, molto ingenuo, in occasione del rigore del vantaggio del Torino. La sua partita resta condizionata da quell'episodio anche se, per il resto, è abbastanza puntuale nelle chiusure contro un avversario non semplicissimo come Lazaro

Gabbia 6,5 - Sarà perché i due braccetti sbagliano nei momenti chiave della partita, ma lui, piazzato al centro della difesa, sembra di un altro pianeta. Prova a muovere i compagni, scivola quando deve prendersi un paio di metri per anticipare gli avversari, sgomita quando necessario, esce a testa alta e con eleganza quando deve impostare. Sicuramente una delle migliori notizie della stagione rossonera

Pavlovic 5,5 - Prova a metterla sui muscoli contro Zapata che però, alla prima palla buona, lo uccella con un diagonale che gli passa tra le gambe. Sempre positiva la sua fase offensiva, sempre molto alterna quella difensiva

Saelemaekers 7 - Meno incisivo del solito, nel primo temspo, cresce esponenzialmente con il passare dei minuti. La palla per il piattone al volo di Rabiot è illuminata, il cross per il 2-2 di Pulisic è decisivo.

dal 42' st Estupinan sv - Pochi minuti nel finale

Loftus-Cheek 6 - Prima mezzala, poi centravanti, spesso troppo morbido nei contrasti e lezioso nella gestione del pallone. Fatica a trovare la posizione giusta e alterna qualche buona giocata a troppi passaggi a vuoto. Cresce molto nelle ripresa e con lui cresce il resto della squadra. Come dire: avesse sempre voglia...

Modric 6 - Orfano di Fofana, che lo sostiene in copertura, finisce per trovarsi in mezzo alle folate offensive del Torino. La regia è quella solita, sicura e lucida, ma i guizzi non sono quelli delle serate migliori anche perché ogni volta che vorrebbe verticalizzare non trova mai un punto di riferimento davanti a lui

Rabiot 7 - Sicuramente il migliore del Milan e non solo per il sinistro sotto il sette con cui riapre la partita. Gestisce con intelligenza molti palloni e si fa sempre trovare libero dai compagni in ogni zona del campo aiutando anche la fase difensiva. Sfiora la doppietta personale con un piattone al volo a lato di un niente

Bartesaghi 6,5 - Sempre tra i più positivi e sempre in crescita. Va vicino al 2-2 con un bel colpo di testa e sostiene sempre molto bene l'azione offensiva sia in palleggio che con i suoi ottimi cross

dal 21' st Pulisic 8 - Entra e trova il 2-2 dopo un minuto scarso dopo essere stato in dubbio fino all'ultimo per la febbre. Passano una manciata di minuti e raddoppia su assist di Ricci. Cotto e mangiato: febbre sì, ma dell'oro, l'oro che vale per il Milan e per Allegri

Leao 5,5 - Esce per un preoccupante infortunio muscolare dopo una mezz'ora non entusiasmante in cui si fa vedere solo con un sinistro da fuori che si spegne molto lontano dai pali di Israel

dal 30' Ricci 7 - Tutto sommato un buon ingresso da ex sia in palleggio che negli inserimenti offensivi. Israel gli nega il gol del pareggio con un miracolo. L'assist per il 3-2 di Pulisic è perfetto e decisivo

Nkunku 4,5 - Le sue prestazioni sono inversamente proporzionali ai minuti in campo: più gioca, peggio gioca. Mai in partita, perde il pallone sanguinoso che avvia l'azione del raddoppio granata, si fa trovare pochissimo dai compagni e si segnala solo per una deviazione di tacco, lenta, su servizio di Loftus-Cheek. Se non fosse per la moria di attaccanti, la sensazione è che giocherebbe davvero molto poco. E a buon diritto

All. Landucci 6 - L'infortunio di Leao gli complica non poco la vita perché con una rosa già così ristretta non ha modo di incidere con le sostituzioni. Ne ha praticamente solo una buona, ma è quella giusta: Pulisic entra e gli regala i tre punti



Torino (3-5-2): Israel 6,5; Tameze 6,5 (31' st Masina 6), Maripan 5,5, Coco 5; Pedersen 6,5 (39' st Aboukhlal sv), Anjorin 5,5 (13' st Casadei), Asllani 5, Vlasic 7,5, Lazaro 5,5 (39' st Ngonge sv); Adams 5 (39' st Nkounkou sv), Zapata 6,5. All.: Baroni 6,5