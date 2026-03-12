Aggredirono l'arbitro, alcuni squalificati fino al 2032

Maxi squalifiche per calciatori e una dirigente dopo la partita di domenica scorsa tra Football club Rosolini 25 e Più Forte Ragazzi Asd nel campionato di calcio di Terza categoria, sospesa al 36' del secondo tempo sul punteggio di 1-2 per gli ospiti, per l'aggressione subita dall'arbitro. Un'interruzione determinata da episodi di intimidazione ai danni del direttore di gara, culminati in una aggressione, con lesioni refertate anche al pronto soccorso. Campo squalificato per cinque gare per il Rosolini che ha avuto la perdita della gara per 0-3 e un'ammenda di 700 euro. Il giudice sportivo ha disposto squalifiche per cinque calciatori del Football Club Rosolini 25 valide per tutto il 2026 e in alcuni casi fino a giugno 2032. Inibizione a una dirigente del Football club Rosolini, che è anche assessore comunale del comune in provincia di Siracusa, fino al 31 dicembre 2026 e atti trasmessi alla Procura federale per ulteriori accertamenti.