Il Lecce recupera Gandelman e Sottill lavorano col gruppo

L'infermeria del Lecce continua a registrare una discreta attività in vista dell'impegno di sabato pomeriggio contro il Napoli. Nella seduta di ieri, sul manto erboso dell'Acaya, è tornato pienamente disponibile il centrocampista israeliano Gandelman: superato dunque il fastidio (tendinopatia) al ginocchio. L'allenamento odierno ha anche registrato l'impiego a tempo pieno dell'esterno d'attacco Sottil, ai box ieri per una lombalgia. Lavoro differenziato, invece, per il difensore Gallo che ha accusato un affaticamento muscolare: le sue condizioni saranno valutate nell'allenamento di rifinitura di domattina, sempre sul terreno dell'Acaya, prima della partenza per Napoli. Contro i partenopei ancora assente Berisha, che prosegue nel lavoro differenziato, il cui rientro è previsto per la gara interna contro l'Atalanta. Ancora ai box i lungodegenti Camarda e Gaspar, la cui stagione può ritenersi conclusa.