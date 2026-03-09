Inter e Milan a pari punti? Regolamento, criteri e dove si gioca lo spareggio
Il Milan accorcia sull'Inter: cosa succede se arrivano a pari punti a fine stagione? Guida completa alle regole dello spareggio scudetto
Prima del derby erano 10, potevano diventare 13 in caso di vittoria dell'Inter poi sono scesi a sette visto il successo del Milan. I punti di distacco tra la prima e la seconda in Serie A alimentano il dibattito successo dopo Milan-Inter di ieri sera, con i tifosi rossoneri e nerazzurri - con stati d'animo diversi - che stanno già iniziando a compilare le tabelle e consultare il calendario da oggi alla 38.a partita.
Inter e Milan a pari punti: cosa succederebbe?
Ma c'è una variabile di cui, comprensibilmente visto che il divario tra le squadre milanesi al momento resta ampio, si parla ancora poco: cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti all'ultima giornata di campionato? Ormai i tifosi delle squadre italiane hanno imparato a convivere con l'idea dello spareggio, e infatti ci sarebbe una trentanovesima partita per Milan e Inter per decidere a chi consegnare il titolo.
Dove si giocherebbe lo spareggio scudetto?
Non tutti però, forse, ricordano un particolare decisivo, visto che è cambiato la scorsa stagione: non si giocherebbe in campo neutro ma in casa della squadra che ha avuto la meglio negli scontri diretti stagionali. Per il 2025/26 è presto detto, ovviamente lo spareggio scudetto sarebbe a San Siro visto che coinvolgerà le due milanesi ma con esattezza sarebbe Milan-Inter poiché i rossoneri hanno vinto entrambi i derby stagionali e formalmente giocherebbero in casa.
I criteri in caso di spareggio scudettoPer decidere dove disputare lo spareggio scudetto, come primo criterio c'è dunque la squadra meglio posizionata negli scontri diretti. In caso di parità negli scontri diretti, questi gli altri criteri: differenza reti negli scontri diretti; differenza reti nell’intero campionato; gol fatti nell’intero campionato; sorteggio.