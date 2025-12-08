Serie A: Torino-Milan 2-3, super-Pulisic tiene i rossoneri in vetta

Nella ripresa il Milan entra in campo completamente trasformato e mette alle corde il Toro che ora fa davvero fatica a reggere l'urto rossonero e a ripartire con velocità come nella prima mezzora. Il campanello d'allarme per i granata suona forte e chiaro al 55', quando Israel compie due prodezze sul colpo di testa di Bartesaghi e il tap-in dell'ex Ricci. La mossa di Allegri (oggi in tribuna) è prevedibile e allo stesso vincente: dentro Pulisic per Bartesaghi. E Capitan America ci mette appena 43 secondi per lasciare il segno: sul cross di Saelemaekers, i centrali del Toro si fanno attirare dal pallone e da Pavlovic e Pulisic tutto solo batte Israel. Il Toro è sulle gambe, si vede annullare un gol di Adams per un precedente fallo di Pedersen su Saelemaekers (71') e al 77' crolla definitivamente: il Diavolo sfrutta al meglio la momentanea superiorità numerica (fuori Tameze per un problema a una caviglia) quando Ricci crossa in area, Asllani si perde completamente Pulisic che di sinistro certifica il sorpasso definitivo. Tre punti fondamentali per la classifica ma anche per il morale, visto che il Milan da queste parti negli ultimi tre anni aveva sempre perso. Oggi ci è andato vicino, ma Pulisic ha ribaltato tutto.